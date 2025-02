Skibetrieb eingestellt: „Katastrophe für Wirte“

Der aktuelle Winter ist extrem trocken. Das weiß auch Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes: „Im oberen Mürztal fehlen 75 Prozent der üblichen Niederschläge, in der Koralpen-Region zwei Drittel. Im Murtal ist die Lage besser, dort hat es etwa halb so viel Niederschlag gegeben wie zu dieser Jahreszeit üblich.“ In der kommenden Woche ist keine Änderung in Sicht. „Es bleibt trocken“, sagt Brandes, „aber in der Nacht wird es kalt. Im Laufe der Woche kommt kalte Luft aus Osteuropa und bringt minus fünf bis minus zehn Grad.“