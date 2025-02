Auch dank „Extrapunkt“- 0:0 fühlt sich wie Sieg an

Was am Liga-Modus liegt. Dieser sieht bei Punktegleichheit nämlich immer jenen Klub voran, der in den direkten Duellen die Oberhand behielt. Und das ist in Fußball-Linz nach der gestrigen Nullnummer der FC Blau-Weiß, weil der sein Heimderby im Herbst mit 1:0 gewonnen hatte – und der damit in der Tabelle auf den LASK nun eigentlich einen 4-Punkte-Polster hat.