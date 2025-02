Schwangere getötet? Israels Armee ermittelt

Am 21. Jänner hatte das Militär zusammen mit Polizei und Geheimdienst seinen Einsatz in Dschenin im Westjordanland begonnen. Es folgten Razzien in Tulkarm, Al Faraa und Tamun. Israel spricht von einem Anti-Terror-Einsatz. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen hat auch die Gewalt im Westjordanland erheblich zugenommen. Es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen militanten Palästinensern einerseits und radikalen israelischen Siedlern beziehungsweise Sicherheitskräften andererseits.