Ärzte ohne Grenzen schlagen wegen Israel Alarm

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) übt heftige Kritik an den israelischen Streitkräften und radikalen Siedlern in ihrem Umgang mit der palästinensischen Zivilbevölkerung im Westjordanland. In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht dokumentierte die NGO, „wie der Zugang zur Gesundheitsversorgung im Westjordanland systematisch behindert wird“.