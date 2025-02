Dank digitaler Lernwerkstatt zu besseren Noten

Ab heute wird hierzulande wieder die Schulbank gedrückt. Um auch nach den Ferien das zweite Semester in Sachen Schulnoten gut zu meistern, gibt es für Familienpass-Besitzer kostenlose Unterstützung. Mit der digitalen Lernwerkstatt bieten Tutoren, Studenten von pädagogischen Hochschulen und Universitäten, Schülern ihre Hilfe an. Die Kurse werden einfach online reserviert, danach können sechs Stunden an individueller Lernbegleitung – wahlweise auch in unterschiedlichen Fächern – in Anspruch genommen werden.