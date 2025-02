„Nächstes Jahr steht diese Ruine nicht mehr“

„Man steigt nicht in fremde Gebäude“

Die alte Fabrik sei seit der Stilllegung ein beliebter Treffpunkt Jugendlicher gewesen. „Früher konnte man leicht hinein. Seit dem Besitzerwechsel ist sie jedoch komplett verriegelt“, so Geieregger. Dass nun auf Facebook und Co. nach Schuldigen gesucht wird, stört die Politikerin: „Das bringt keinem etwas. Man sollte eher Zeit in die Aufklärung investieren. Man steigt nicht in fremde Gebäude.“