Todessturz in Betonruine lässt viele Fragen offen

Die ehemalige Zementfabrik in Kaltenleutgeben ist auch außerhalb der Gemeinde als „verlorener Ort“ bekannt – und wird als solcher von Jugendlichen gerne aufgesucht. So auch vom Todesopfer. Die 15-Jährige war mit drei Freunden, zwei Burschen (15 und 21 Jahre alt) und einer 18-Jährigen an diesem Abend in die abgeriegelte Fabrik eingedrungen.