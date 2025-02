Für Tausende Mitarbeiter bleibt Auto unverzichtbar

In Wagna nutzen 74 Prozent das Auto

Basis ist eine Mobilitätsumfrage, an der im Herbst (nach einem Pilotprojekt im Murtal im Jahr davor) 5837 Mitarbeiter teilnahmen. Es zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen Zentralraum und Peripherie: Während nur 34 Prozent der Befragten einzeln im Pkw an das LKH-Uniklinikum Graz fahren, sind es in Wagna 74 Prozent! Angebote wie ein von der Kages bezahltes Klimaticket („Jobticket“) oder ein gefördertes Fahrrad („Jobrad“) werden derzeit nicht nur, aber vor allem in Graz genutzt.