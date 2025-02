Tierisch Glück gehabt: Katze aus Rohr gerettet

Schon am Freitagabend wurden die Feuerwehrleute der Wache Rettenbach-Steinfeld-Hinterstein bei Bad Ischl alarmiert, weil ein Kater in einen Lüftungsschacht gefallen, und dort stecken geblieben war. Beim Eintreffen der Kameraden wollte das Tier aber keinen Mucks von sich geben. So blieb nichts übrig, als die Rohre abzusuchen. Schließlich wurde der Einsatz ohne Erfolg abgebrochen.