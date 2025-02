Zwei junge Frauen bei Autounfall schwer verletzt

Die junge Einheimische fuhr mit einer zweiten 18-Jährigen am Beifahrersitz am Samstag gegen 15.10 Uhr die Amraser-See-Straße im Stadtgebiet von Innsbruck entlang. Zur selben Zeit wollte ein 63-jähriger Österreicher in diesem Bereich links abbiegen. Die Autofahrerin hupte laut Polizei mehrmals und stieg in die Bremsen, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.