Zwei-Länder-Streife griff junge Ausreißerin auf

Mutter hat keine Obsorge

Die 17-Jährige war aus einem Kinderheim in Pocátky abgängig.

Weiters ergab sich, dass die ebenfalls anwesende Mutter, welche in Linz wohnhaft ist, laut tschechischen Behörden keine Obsorge über das Kind hat. In engmaschiger Kooperation mit den tschechischen Behörden und mit Unterstützung des anwesenden tschechischen Beamten konnte in weiterer Folge ein Rücktransport nach Tschechien veranlasst werden.