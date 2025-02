In Kastenwagen gezerrt: Deutsche (16) gefunden

Verstörendes Video kursierte im Netz

Am Samstagnachmittag hatte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X öffentlich gemacht, dass sich in der Erfurter Innenstadt am Vortag eine „Freiheitsberaubung zum Nachteil einer 16-Jährigen“ ereignet habe. Sie bezog sich auf einen Clip und Textbilder in den sozialen Medien mit dem vermeintlichen Kennzeichen eines involvierten Autos. In dem Video war ein weißer Transporter vor einem Imbiss zu erkennen, vor dem mehrere Menschen hin- und herliefen. Zu sehen war, wie der Transporter mit halb geöffneter Tür zwischen Straßenbahnen davonraste.