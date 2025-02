„Wir haben Infektionszahlen wie in den Sechzigern“

Besonders eklatant ist die Lage beim Keuchhusten – 2024 gab es in Österreich über 15.000 gemeldete Fälle, 2014 waren es noch 370. „Wir haben derzeit Infektionszahlen wie in den Sechzigern, seit 2019 haben sich die Werte versechsfacht“, zeigt sich Müller-Muttonen erschüttert. „Die Zahlen sind wirklich besorgniserregend.“ Auch Diphtherie ist wieder im Vormarsch. „Diese meldepflichtige Krankheit war praktisch ausgestorben, bis es 2022 wieder erste Fälle gab“, so der Arbeitsmediziner.