Das Schmiermittel der Tårreter Fåsnåcht

Ab 12 Uhr im Fasnachtshimmel

Die rund 500 aktiven Fasnachtler werden allerdings ab Samstag ihren Biergenuss kontrollieren müssen, denn dann wird's ernst: Ab 14.30 Uhr fahren vom Bauhof bis zum GH Lamm die Wagen auf. Nach der Fasnachtsmesse am Sonntag startet um 10 Uhr der Aufzug, herbeigesehnt von allen Hobbyfotografen. Ab 12 Uhr sind die Tarrenzer endlich wieder in ihrem Fasnachtshimmel, Scheller und Roller tanzen ihre „Gangle“, die dorftypischen Hexen machen Wirbel, die Sackner machen Platz für Bären, Geigenmaler, Labara, Ochsenmusig, Ritter, Waldmandle und Originale bis um 17 Uhr, dem „Schlusskroas“. Die Larven werden abgenommen, die entblößten Gesichter noch in der Mystik gefangen im Wissen, dass die Fasnacht wieder vier Jahre ruht.