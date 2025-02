Van der Bellen sagt überraschend für Ski-WM ab

FPÖ und ÖVP versuchen es noch einmal

In den Gesprächen hatte sich die Lage in den vergangenen Tagen nämlich derart zugespitzt, dass sie sogar unterbrochen werden mussten. Erst am Donnerstag kündigten FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Chef Christian Stocker an, an den Verhandlungstisch zurückkehren zu wollen. Laut Informationen der „Krone“ soll das bereits am Freitag so weit sein