Wagenkecht: „Merkel ist die Mutter der AfD“

Eine letztlich gescheiterte Verschärfung der deutschen Asylpolitik mithilfe der Stimmen der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland hat zu einem Aufschrei in Deutschland geführt. Selbst die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel griff CDU-Chef Friedrich Merz für seine Zusammenarbeit mit der AfD an. Am Mittwoch erneuerte die 70-Jährige ihre Kritik und betonte, dass der blaue Aufstieg nicht „meine Verantwortung“ sei. Dem widerspricht BSW-Chefin Sahra Wagenknecht vehement.