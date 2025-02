Projekt-Aus: Doch kein „Mini Dubai“ in Budapest

Auf dem Gebiet waren Wolkenkratzer in Höhe von 250 bis 500 Metern in Sichtweite von so bedeutenden Budapester Sehenswürdigkeiten wie der Prachtstraße Andrássy út, dem Heldenplatz (Hősök tere) oder dem Stadtwäldchen (Városliget) geplant. Das Projekt war in den ungarischen Medien als „Mini-Dubai“ oder „Maxi-Dubai“ bekannt, zuletzt war es offiziell „Grand Budapest“ genannt worden. Nun hat laut den Worten von Kanzleiminister Gergely Gulyás die Stadtregierung die Verantwortung für die Entwicklung des Gebietes und alle Pflichten übernommen.