Budapest: Umstrittenes „Mini-Dubai“ vor Umsetzung

Die Pläne für ein „Mini-Dubai“ genanntes umstrittenes Entwicklungsprojekt in Budapest nehmen Form. Die ungarische Regierung veröffentlichte am Freitag einen entsprechenden Entwurf. Ein Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll ein „Dubai-ähnliches Viertel“ mit einem 220 bis 240 Meter hohen Wolkenkratzer bauen. Die Regierung fördert die dafür notwendige Infrastruktur mit 800 Millionen Euro an Steuergeldern., während fünf Milliarden Euro von privaten Investoren kommen.