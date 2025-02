Wissenschaft warnt vor „Schwächung“ Österreichs

„Würde Österreich enorm schwächen“

„Es bahnen sich, so hören wir, deutschtümelnde Forderungen nach der Germanisierung der Terminologie und wissenschaftlicher Abschlussarbeiten an – was den Wissenschaftsstandort Österreich in einer internationalen Academic Community enorm schwächen würde“, wird Sprachwissenschaftlerin und Wittgensteinpreisträgerin Ruth Wodak in einer Aussendung zitiert. Unterzeichnet haben den Angaben zufolge unter anderem amtierende (Vize)Rektorinnen und -Rektoren, Senatsvorsitzende sowie mit Franz Essl und Sigrid Stagl „Wissenschaftler des Jahres“ bzw. „Wissenschaftlerin des Jahres“.