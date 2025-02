Österreicher wollen in EU keine Außenseiter sein

Für WKO-Präsident Harald Mahrer ist das Ergebnis vor allem eine Botschaft an die künftige Regierung zwischen FPÖ und ÖVP: „Der Export ist die Lebenslinie unserer Wirtschaft. Mit unserer Reputation am internationalen Parkett sollte man nicht spielen. Unser Export ist in den Westen orientiert, das muss so bleiben. Denn im Westen liegen unsere wichtigsten Wachstumsmärkte – und das war schon immer so.“