„Es war halt schon vieles unter der Gürtellinie“

Silvia Schneider wird am 27. Februar den Opernball moderieren. Und musste dafür schon im Vorfeld Hass-Kommentare über sich ergehen lassen. Was das mit ihr gemacht hat, warum sie sich für mehr dumm als mutig sieht und ob es was gibt, dass sie nicht kann? Die „Krone“ bat die Linzerin vor ihrem großen Auftritt zum Gespräch.