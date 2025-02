Grönland verbietet politische Spenden aus Ausland

Neuwahlen Mitte März

Zudem soll am 11. März ein neues Parlament gewählt werden. Das schlug Ministerpräsident Mute Egede am Dienstag vor. Es wird erwartet, dass sich der Wahlkampf um die Unabhängigkeitsbestrebungen der zu Dänemark gehörenden Insel, die Entwicklung der Wirtschaft und die Beziehungen zu Dänemark und den USA drehen wird. „Wir befinden uns mitten in einer ernsten Zeit. Eine Zeit, die wir in unserem Land noch nie erlebt haben. Dies ist nicht die Zeit für interne Spaltungen“, schrieb Egede in sozialen Medien. Das Parlament muss dem Wahltermin zustimmen.