Trump will es: So schützt dänische Armee Grönland

Rund zwei Milliarden Euro will Dänemark nach den jüngsten Drohgebärden aus den USA in die Verteidigung Grönlands investieren – nachdem der Militärgeheimdienst festgestellt habe, dass sich „das Bedrohungsniveau in der Arktis und im Nordatlantik verschlechtert hat“, so Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen. Man sei mit sehr ernsten Herausforderungen in der Sicherheitspolitik konfrontiert und müsse die Militärpräsenz in der Region rasch ausbauen. Welche Waffensysteme die Dänen zur Verteidigung des Polarkreises kaufen und warum um die Region ein Tauziehen der Supermächte stattfindet, verrät Krone+ in der Analyse.