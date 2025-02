Bub (5) bei Explosion von Sauerstoffkammer getötet

Spital kann sich tödlichen Vorfall nicht erklären

Der junge Patient in der Druckkammer wird vor den Augen seiner Mutter getötet – sie selbst erleidet bei dem Unfall Verletzungen an den Armen. Das Spital kann sich den Vorfall nicht erklären: „So etwas ist in den mehr als 15 Jahren, in denen wir diese Art von Therapie anbieten, noch nie passiert. Wir wissen nicht, warum oder wie es dazu gekommen ist, und werden uns an allen Untersuchungen beteiligen, die jetzt stattfinden müssen”, heißt es in einer Stellungnahme.