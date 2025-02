Kinder müssen schon ein Jahr auf Ohren-OP warten

Von acht Wochen auf elf Monate Wartezeit

Genau darauf müssen die jungen Patienten aber zusehends länger warten, wie „Krone“-Anfragen in den sieben Spitälern zeigen, die den Eingriff in OÖ anbieten. Am Klinikum Wels-Grieskirchen warten Kinder elf Monate – vor einem Jahr waren es noch acht Wochen. Auch bei den Barmherzigen Schwestern in Linz ist nun um einiges mehr Geduld gefragt: Voriges Jahr lag die Wartezeit bei 18 bis 20 Wochen, mittlerweile beträgt sie sechs bis zwölf Monate.