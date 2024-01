Schwerhörige Kinder warten Monate auf Ohren-OP

„Ich habe in der Schule angerufen und gebeten, dass die Lehrerin lauter spricht, weil mein Sohn daheim teilweise nicht mehr gewusst hat, welche Hausübungen er in der Schule bekommen hat. Er hat es einfach nicht verstanden“, so die Mutter. Mittlerweile weiß sie, woran ihr Kind leidet: an einem Paukenerguss.