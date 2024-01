„Die Kinder haben eingeschränkten Wortschatz“

Probleme auch in der Schule

„Die Kinder haben einen eingeschränkten Wortschatz, dadurch weniger Sprachverständnis“, sagt Logopädin Kirchner zu den Auswirkungen der Schwerhörigkeit. „Dazu kommen fehlerhafte Aussprache, grammatikalische Störungen und in weiterer Folge Lese- und Rechtschreibprobleme in der Schule.“