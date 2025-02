„Eine Goldene machen wir in Saalbach schon!“

„Krone“: Heim-WM – zum wievielten Mal erlebst du das?

Schröcksnadel: Meine allererste Heim-WM war die Nordische in Seefeld 1985. Da war ich noch Vize-Präsident. Als Verbandschef war dann 1991 die erste Alpin-WM in Saalbach meine erste. Dann kamen Ramsau 1999 und Seefeld 2019 bei den Nordischen, St. Anton 2001 und Schladming 2013 bei den Alpinen dazu. Das wird die siebente, wenn man so will. Aber ich bin ja jetzt nicht mehr in die Organisation eingebunden.