So reagiert man beim Brand eines Akkus

Defekte vopn elektronischen Einrichtungen haben 91 Brandfälle mit einem Schadensvolumen von 7,2 Millionen Euro über das Jahr 2023 ausgelöst. Etwa ein Viertel davon dürften auf Defekte von Akkus oder Ladegeräten zurückgehen, schätzt Martin Dickenberger, Geschäftsführer der Salzburger Landesstelle für Brandverhütung. Erst am Wochenende hatte es einen Brandeinsatz bei einem Wohnhaus in Saalfelden gegeben, weil der Akku eines Modellbau-Fahrzeuges in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte löschen.