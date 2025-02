Thorsteinn Einarsson: Songs auch unter der Dusche

Das vierte Album, das am 21. März rauskommt, heißt „Teardrops & Confettiguns“. Wie haben Sie die neuen Hits entwickelt?

Für meinen Songwriting-Prozess habe ich mein Team zuerst in einer Hütte in Island und dann in Österreich versammelt, um ein Konzept zu kreieren und die ersten Skizzen und Ideen zusammen zu fassen. Von da an hat sich das Album über zwei Jahre hinweg entwickelt – von Sessions in Berlin bis hin zu Ideen, die mir unter der Dusche kommen.