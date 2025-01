Kurs des Euro hat leicht zugelegt

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in den USA deutlich stärker als in der Eurozone. Im vierten Quartal 2024 hat die Wirtschaft dort stagniert, laut Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, werde sie durch den privaten Konsum gestützt. „Die Wirtschaft in den USA ist ein Phänomen. Sie lässt sich nicht davon abringen, robust weiterzuwachsen“. Die Pläne Trumps seien aber ein großes Risiko.