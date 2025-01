EZB-Chefin lehnt Bitcoin als Währungsreserve ab

Anhänger in Deutschland

In Deutschland spricht sich etwa FDP-Chef Christian Lindner für eine solche Reserve aus. „Krypto-Assets machen inzwischen einen bedeutenden Teil des globalen Wohlstandszuwachses aus“, sagte der ehemalige Finanzminister. „In den USA wird sogar überlegt, dass die Notenbank sie in ihre Reserve aufnimmt. Auch Frankfurt sollte das prüfen“, so Lindner weiter. Deutschland und Europa dürften sich hier nicht wieder abhängen lassen.