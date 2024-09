63 Länder testen bereits digitales Zentralbankgeld

Private Anbieter finden Verbreitung

Europäischen Zahlungsdienstleistern falle es immer schwerer, mit den internationalen Kartensystemen und elektronischen Zahlungslösungen mitzuhalten: Apple Pay habe zum Beispiel seine Reichweite in Europa massiv ausgebaut und sich einen Anteil an den Interbankenentgelten gesichert, der für die ausgebenden Banken einen erheblichen Kostenpunkt darstelle: „Die Banken laufen demzufolge Gefahr, dass ihnen nicht nur Interbankenentgelte, sondern auch Kundenbeziehungen und Nutzerdaten entgehen“, so Cipollone.