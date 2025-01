Man kann bis zu 18.000 Euro pro Stunde verzocken

Laut FPÖ soll die Legalisierung illegale Zockerhöllen verdrängen und der Spielerschutz erhöht werden. Ein Spiel am Automaten soll mit zehn Euro gedeckelt sein und mindestens zwei Sekunden dauern. Ein Zocker könnte also ganze 18.000 Euro in einer Stunde einsetzen; Tageslimit: vier Stunden.