Illegales Glücksspiel: „Sie verspielen ihr Leben“

Ein knappes Jahr lang arbeitete Stefan (Name von der Redaktion geändert) in einem illegalen Glücksspiel-Lokal in der Stadt Salzburg: „Dort habe ich Dinge gesehen, die ich sonst nie erlebt habe“, berichtet er im „Krone“-Gespräch von seinen Erfahrungen und Methoden der illegalen Glücksspiel-Szene. „Ich habe zum Beispiel sofort gemerkt, dass die Automaten manipuliert sind. Die Betreiber wissen genau, wie die Spieler ticken und das nützen sie für sich aus.“