ÖBB schreiben 4100 neue Stellen pro Jahr aus

Werben um Opfer von Pleite-Firmen

Um die nötige Zahl an Menschen zu lukrieren, kooperieren die ÖBB auch mit größeren Firmen, die Leute abbauen. Das sei etwa mit KTM in Oberösterreich oder Magna in der Steiermark der Fall, sagte Matthä. In Wien gibt es auch einen „Job-Shop“ in einem Einkaufszentrum im dritten Bezirk. Dort kann man sich direkt bewerben. Dazu kommt ein internes Programm, über das Mitarbeitende Verwandte oder Freunde in die ÖBB bringen.