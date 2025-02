Kurioser Prozess: Jurist wütete auf Liegewiese

Ein schöner Sommerabend im Kampbad in Langenlois (NÖ) – für ein älteres Ehepaar endete der jedoch in einem Prozess im Landesgericht Krems. Die beiden Wiener – er ein angesehener Lehrender an juristischen Fakultäten, sie eine pensionierte Lehrerin – machten am 17. Juli einen Ausflug ins Grüne. Der angeklagte Doktor beginnt vor Gericht mit nasaler Stimme zu erklären: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein sonderlich kommunikativer Mensch bin. Mein Ziel war es, möglichst abgeschieden zu sein.“