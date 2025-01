Asylwerber kommen weiterhin vor allem aus Syrien

Anträge zurückgegangen

Die zweite große Gruppe bei den Asylsuchenden sind Afghaninnen und Afghanen mit 13 Prozent. Insgesamt wurden 24.941 Anträge gezählt, das ist ein Rückgang um 58 Prozent im Vergleich zu 2023. Auf die Bevölkerung hochgerechnet liegt Österreich derzeit, was die Anträge angeht, auf Platz neun in Europa.



So hat sich die Zahl der Anträge seit 2000 entwickelt.