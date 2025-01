Österreich nimmt mehr „Dublin“-Flüchtlinge auf

Konflikt mit Berlin bahnt sich an

Noch deutlich öfter wandten sich ausländische Behörden an ihre österreichischen Kollegen. In 7168 Fällen wurde eine Zuständigkeit Österreichs vermutet. Nur in 3043 Fällen sahen die österreichischen Behörden das genauso. Ins Land kamen letztlich 1511 Personen. Am häufigsten trudelten Anfragen aus Italien, Frankreich und vor allem aus Deutschland ein.