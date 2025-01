„Glorreiche Sieben“ gehen bei der EM auf die Jagd

Fredrik Mühlbacher (HSV Saalfelden)

Der 26-Jährige feierte in diesem Winter seine Weltcup-Premiere und stand zuletzt mit der Mixed-Staffel im IBU Cup in Osrblie am Podest. In Südtirol würde er gerne „ein sauberes Schießergebnis“ im Einzel abrufen. Dann könnten sich die Top 20 ausgehen. Die größten Chancen rechnet er sich und seinen Teamkollegen in der Staffel aus. „Da kann viel passieren, das hat die letzte Woche in Osbrlie gezeigt. Den zweiten Platz habe ich für den Kopf gebraucht.“