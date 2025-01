„Politiker sollten eine Vorbildfunktion haben!“

Diffamierungen, Beschimpfungen und pietätlose Aussagen sind leider nicht nur im Zuge von Wahlkämpfen zwischen verschiedenen Parteien keine Seltenheit. Der Ton in der Politik wird anscheinend immer rauer. Dabei wäre es in Zeiten, in denen man immer wieder von einer Spaltung in der Gesellschaft hört, umso wichtiger, dass unser politisches Personal seiner Vorbildfunktion nachkommt und zeigt, dass man auch über Parteigrenzen hinweg einen respektvollen Umgang pflegen kann. Nur so ist ein Zusammenarbeiten schließlich möglich. Und im Endeffekt sollte doch genau das im Fokus stehen. Sehen Sie das ähnlich?