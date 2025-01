Drei weiße Flecken prangen auf schwarzer Landkarte

Obwohl die ÖVP am Sonntag in allen Gemeinden des Landes mit Kandidaten an den Start gegangen war, bleiben drei weiße Flecken auf der schwarzen Landkarte. In Wimpassing im Schwarzatale, Golling an der Erlauf und Trumau reichte es nicht für ein Mandat. Die SPÖ verpasste siebenmal den Einzug in die Ortsparlamente, die FPÖ sechsmal. Doch auch wenn sie nicht in allen Rathäusern vertreten sein wird, bleibt die Volkspartei die bestimmende Macht in heimischen Kommunen. Denn 46,97 Prozent aller Stimmen reichten für 6488 Mandate. Und das ist die absolute Mehrheit – die Konkurrenz bringt es zusammen auf 5425 Sitze.