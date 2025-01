Bei welchen Parteien Prammer nach Stimmen fischte

Seine stärksten Ergebnisse erzielte er in den Zentrumsbezirken Innenstadt und Urfahr, im Stadtteil Froschberg sowie in den eher wohlhabenderen Vierteln nördlich der Donau - Pöstlingberg, St. Magdalena – und dem Uni-Viertel Auhof mit Werten über 80 Prozent. Knapp unter 70 Prozent blieb er nur in den südlichen Stadtteilen Kleinmünchen-Auwiesen, Neue Heimat und Ebelsberg, in denen einige soziale Brennpunkte zu finden sind und etwas mehr als 30 Prozent für Raml stimmten.