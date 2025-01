Beschädigte Kabel: Verdächtiges Schiff festgesetzt

Nächster Vorfall mit Schiff aus russischer Schattenflotte?

In den vergangenen Wochen hatten mutmaßliche Sabotageakte an Kabeln und Leitungen in der Ostsee immer wieder für Aufsehen gesorgt. Die Schäden sollen dabei jeweils vorsätzlich von Schiffsankern verursacht worden sein, beim letzten der Vorfälle im Dezember durch das von Finnland festgesetzte Schiff „Eagle S“, das zur sogenannten russischen Schattenflotte gehören soll.