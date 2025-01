„Es ist keine Zeit, es sich gemütlich zu machen“

„Historische erste Stichwahl in Linz“

„Ich gratuliere unserem Bürgermeisterkandidaten, Stadtrat Dr. Michael Raml zu diesem Achtungserfolg bei der heutigen Stichwahlwahl. Es zeigt deutlich, dass die freiheitliche Richtung in Linz stimmt. Es ist dies mit Sicherheit für die FPÖ in unserem Bundesland ein historisches Ergebnis, dass erstmals ein freiheitlicher Kandidat bei der Stichwahl in Linz im Rennen war. Es war für die FPÖ Oberösterreich und mich selbstverständlich, dass wir die Linzer FPÖ und Michael Raml tatkräftig unterstützt haben“, meinte FP-Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner in einer ersten Reaktion.