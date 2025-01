Schnee-Fall im Burgenland: Don Pablo bleibt sitzen

Freilich beäugen sie den Kerl, der aus der U-Haft vorgeführt wird. In Handschellen. Na da schau her, der Don Pablo des Südburgenlands! Hat der in der U-Haft abgenommen? Freundlich nickt der Mann seinen einschlägig Bekannten zu, nein, heute hab ich leider nichts für euch, tut mir leid.