Ein Remis und zwei ähnlich hohe Testspielsiege

Im Testderby zwischen Bregenz und Dornbirn setzte sich der Zweitligist aus der Landeshauptstadt schlussendlich klar durch, 4:1- Endstand. Die Rothosen, bei denen Coach Eric Orie an seinem Geburtstag eine starke Leistung seiner Mannschaft sah, mussten sich den Bregenzern erst in der Endphase der Partie beugen. Worüber SW-Trainer Regi van Acker nicht glücklich war. „Das war zu locker, auch wenn wir müde sind. So können wir gegen den WAC nicht spielen nächste Woche“, meinte der Belgier. Monsberger, Nussbaumer, Delibasic und Tartarotti trafen für die Hausherren, Noa Mathis für den FCD.