Politischer Super-GAU in der Kurstadt Baden

Leichte Verschiebungen im Umland, Traiskirchen bleibt „rot“

Beim Urnengang in den übrigen Gemeinden gab es nur leichte Verschiebungen. In Traiskirchen, der Heimatgemeinde von SPÖ-Chef Andreas Babler, er hat das Bürgermeisteramt erst im November an Sabrina Divoky übergeben, verlieren die Sozialdemokraten zwar leicht, halten aber die Absolute.