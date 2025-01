Masseverwalter will Benkos Bunker knacken

Für René Benko wird die Luft dünner, für die Staatsanwaltschaft die Suppe dicker. Kriminalisten mehrerer Länder haben in den letzten Monaten bemerkenswerte Details zum sogenannten Geldkarussell des Finanzjongleurs zusammengetragen und mit belastenden Aussagen von Co-Investoren untermauert. Zwei ehemalige Geldgeber des finanzmaroden Signa-Konstrukts wurden zuletzt in der Schweiz einvernommen, ein weiterer machte bereits vor Weihnachten in Wien eine Aussage.