Ein Linz, zwei Wege: Was die Kandidaten trennt

Nach einem intensiven Wahlkampf, der die Stadt monatelang geprägt hat, entscheidet sich am Sonntag, wer Linz künftig führen wird: Dietmar Prammer (SPÖ) oder Michael Raml (FPÖ). In unzähligen Duellen, Elefantenrunden und Debatten haben die beiden Finalisten ihre Positionen dargelegt und dabei kaum eine Frage unbeantwortet gelassen. Der lange Wahlkampf hat bei Wählern wie Politikern seine Spuren hinterlassen, und so stand bereits nach dem ersten Wahlgang am 12. Jänner fest: Eine weitere Konfrontation der beiden Stichwahl-Duellanten ist nicht mehr nötig.